“マナカナ”三倉茉奈、5歳長女とのスキーショット公開「娘さんの成長がすごい」「素敵な親子時間」の声
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の三倉茉奈が1月19日、自身のInstagramを更新。長女とスキーを楽しむ親子ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳双子女優「娘さんの成長がすごい」ポニーテール姿の5歳娘とスキー満喫
三倉は「週末に友達家族とスキーへ。5歳の娘にとって初めてのスキー」「実は私も20年以上ぶりのスキー」とつづり、オフショットを複数枚投稿。長女と並んで雪上に横たわり、スタンプで顔を隠した長女を笑顔で見つめている微笑ましい様子を公開している。
この投稿には「素敵な親子時間」「娘さんの成長がすごい」「挑戦する姿が素敵」「心が温かくなる」「親子で楽しそう」「母の笑顔が尊い」などの反響が寄せられている。
茉奈は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳双子女優「娘さんの成長がすごい」ポニーテール姿の5歳娘とスキー満喫
◆三倉茉奈、5歳長女とのスキーを報告
三倉は「週末に友達家族とスキーへ。5歳の娘にとって初めてのスキー」「実は私も20年以上ぶりのスキー」とつづり、オフショットを複数枚投稿。長女と並んで雪上に横たわり、スタンプで顔を隠した長女を笑顔で見つめている微笑ましい様子を公開している。
◆三倉茉奈の投稿に反響
この投稿には「素敵な親子時間」「娘さんの成長がすごい」「挑戦する姿が素敵」「心が温かくなる」「親子で楽しそう」「母の笑顔が尊い」などの反響が寄せられている。
茉奈は2019年2月、かねてより交際していた関西出身の一般男性と結婚。2020年12月に自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】