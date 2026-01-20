2児の母・高橋ユウ、母＆子どもたちの手作りバースデーケーキ公開「母とともに1つ歳を重ねました」報告に反響「愛情が溢れてる」「素敵な家族」
【モデルプレス＝2026/01/20】モデルの高橋ユウが20日、自身のInstagramを更新。母と子どもたちが作ったバースデーケーキを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳2児の母モデル「世界に1つだけ」母＆子どもの手作りバースデーケーキ
高橋は「昨日、母とともに1つ歳を重ねました」と母と同じ誕生日であることを明かし、「誕生日を迎えるたびに『おめでとう』と『ありがとう』を言い合える存在が母で幸せ」と心境を告白。「日中はロケをしている間に子どもたちが母と私のためにケーキを作ってくれていた」と、イチゴやマスカットがふんだんに飾られ、35のキャンドルが立てられた手作りケーキを公開している。
この投稿に、ファンからは「愛情が溢れてる」「素敵な家族」「母娘で同じ誕生日なんて奇跡」「世界に1つだけのケーキですね」「心が温まる」「おめでとうございます」といったコメントが寄せられている。
高橋は、2018年10月に元K-1ファイターの卜部弘嵩と入籍。2020年1月に第1子男児、2022年12月に第2子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
◆高橋ユウ、母＆子どもたちの手作りケーキで祝福
◆高橋ユウの投稿に反響
