IVEユジン、突然の10年前ショット公開にファン騒然「可愛すぎて二度見」「すでに出来上がってる」
【モデルプレス＝2026/01/20】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のユジン（YUJIN）が19日、自身のInstagramを更新。約10年前の過去ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】K-POP人気メンバー「天使みたいな美少女」10年前のあどけない姿
ユジンは「2016」と綴り、自身の過去の姿を公開。デニムのオーバーオールを着用し、あどけない表情を浮かべる横顔や、カメラを見つめるドアップのソロショットなどを多数載せている。
この投稿に、ファンからは「突然2016年の写真載せるからびっくり」「10年前から可愛すぎて二度見した」「すでに顔が出来上がってる」「面影があって凄く可愛い」「天使みたいな美少女」「貴重な写真をありがとう」「幼い頃からオーラがすごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆IVEユジン、2016年の過去ショットを公開
◆IVEユジンの投稿に反響
