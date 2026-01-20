クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』を期間限定で発売、本格的な“いちごミルク”を表現した味わい【ハーゲンダッツ】

ハーゲンダッツ ジャパンは、クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』を1月20日から期間限定で全国発売する。

【すべての画像はこちら】生乳感のあるミルクアイスクリームの中にいちごソースを加え、いちごコーティングで包み、真っ白なウエハースでサンド/クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』

◆ハーゲンダッツ クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』

いちごとミルクそれぞれの素材感や調和を追求し、本格的ないちごミルクを表現したクリスピーサンド。

生乳感のあるミルクアイスクリームの中に甘酸っぱいいちごソースを加え、パステルカラーのいちごコーティングで包み、真っ白なウエハースで包んだ。いちごとミルクの味わいの変化と、見た目のコントラストにこだわった贅沢感のある仕立て。

【種類別】アイスクリーム

【成分】無脂乳固形分8.5%、乳脂肪分12.5%、卵脂肪分0.4%、果汁･果肉6%

【原材料名】ホワイトチョコレートコーチング(国内製造)、クリーム、脱脂濃縮乳、ストロベリーソース、ウエハース、砂糖、加糖練乳、ミルクコーチング(植物油脂、砂糖、全粉乳、乳糖)、卵黄、ストロベリーパウダー、食塩/植物レシチン、安定剤(ペクチン)、(一部に乳成分･卵･小麦･大豆を含む)

【内容量】60ml

【希望小売価格】税込351円

【発売日】2026年1月20日

【販売先】全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

〈クリスピーサンド『贅沢いちごミルク』こだわりポイント〉

【コク深くすっきりとした後味のミルクアイスクリーム】

ミルクアイスクリームは、生乳感を味わえるよう、乳製品、砂糖、卵黄、塩のシンプルな4つの素材のみで仕上げた。生乳の味わいが広がる、コク深さと余韻のある味わい。

【果肉感がありフルーティーないちごソース】

アイスクリームの中には、甘酸っぱくフルーティーな味わいのいちごソースを加えた。ミルクの白色に映える赤い果肉の苺を使い、甘さと酸味のバランスにこだわった。さらに果肉のカットサイズにこだわり、苺本来の素材感のあるソースに仕上げた。

【真っ白なウエハースとパステルカラーのいちごコーティング】

ミルクを想起させる真っ白なウエハースは、クリスピーサンド特有のサクサクとした食感が楽しめる。いちごコーティングは、いちごとミルクの優しい味わいを表現。淡いパステルピンクに仕上げたことで、可愛らしい見た目に仕立てた。

