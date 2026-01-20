【学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.3】 1月22日より順次展開予定 【学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.4】 1月27日より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズぬいぐるみ「学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.3」を1月22日より順次展開する。また、「学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.4」を1月27日より順次展開する。

本景品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドルたちを約11cmのちびっとフォルムとまっすぐな瞳が愛くるしい「ちびぐるみ」で再現したもの。

「「学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～」ではアイドル達のいつもの私服姿が表現され、表情も新たにデザインされている。

vol.3では紫雲清夏、篠澤広、姫崎莉波がラインナップ。vol.4は十王星南、秦谷美鈴、花海佑芽が登場する。

学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.3

1月22日より順次展開予定

学園アイドルマスター ちびぐるみ～学園生活～vol.4

1月27日より順次展開予定

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.