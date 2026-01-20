最新の3か月予報によると、2月は全国的に気温が平年並みで冬らしい厳しい寒さの日が多いでしょう。3月と4月は平年より高い所が多く、春の訪れは早くなりそうです。花粉は3月にピークを迎えるでしょう。低気圧の影響を受けにくい時期があるため、向こう3か月の降水量は、沖縄・奄美では少なく、西日本太平洋側では平年並みか少ないでしょう。

いつ暖かくなる? 3か月予報

4月にかけての向こう3か月、日本付近の上空の偏西風は、期間の後半を中心に平年より北に偏って流れやすいでしょう。また、日本の南から南シナ海にかけての地上付近では、平年に比べ北東の風が強く、西日本と沖縄・奄美を中心に南西からの湿った空気が流れ込みにくくなりそうです。





これらのことから、期間の後半を中心に北日本・東日本・西日本では寒気の影響を受けにくいでしょう。また、西日本と沖縄・奄美を中心に、平年に比べ低気圧の影響を受けにくい時期がありそうです。

早い春の到来か 3月・4月は全国的に気温が平年より高い

月ごとの平均気温です。



2月は全国的に平年並みの予想で、冬らしい厳しい寒さとなる日が多いでしょう。一年で最も低い気温の記録が出る頃である一方で、低気圧が通過すると季節外れの暖かさとなることもあります。平年並みの予想の中でも、日によっては寒暖差が大きくなる場合がありますので、日々の気温予想はこまめにチェックするとよいでしょう。また、早い所では2月下旬からスギ花粉の飛散がピークに入ります。本格的な花粉シーズンを迎える前に対策をとっておきましょう。



3月は、北日本や東日本は平年より高く、西日本は平年並みか高い予想です。厳しい寒さは長くは続かず、春の訪れが早くなりそうです。ただ、スギ花粉の飛散がピークを迎えるとみられ、症状の出る方は万全の対策が必要でしょう。なお、雪の多く積もっている所では雪どけが急速に進みます。なだれなどに注意が必要です。沖縄・奄美は平年並みでしょう。



4月は、北日本、東日本、西日本で平年より高いでしょう。ポカポカ陽気の日が増えて、日中は薄着で過ごせる日も出てきそうです。沖縄・奄美は平年並みの予想です。

東・西日本の太平洋側と沖縄・奄美は降水量が少なめ

月ごとの天気の特徴や降水量です。



2月は、北日本から東日本の日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。北日本の太平洋側では、晴れの日が多い見込みです。東日本の太平洋側と西日本では低気圧の影響を受けにくいため、晴れの日が多く、降水量は平年並みか少ないでしょう。沖縄・奄美は平年と同様に曇りや雨の日が多いものの、降水量は平年並みか少ない見込みです。



3月は、北日本の日本海側では平年と同様に曇りや雪または雨の日が多く、太平洋側では晴れの日が多いでしょう。東・西日本の日本海側は天気が数日の周期で変わり、太平洋側は平年と同様に晴れの日が多い見込みです。沖縄・奄美は低気圧の影響を受けにくいため、曇りや雨の日が少なく、降水量は平年並みか少ないでしょう。



4月は、天気は数日の周期で変わるでしょう。太平洋側の各地は平年と同様に晴れの日が多くなりそうです。降水量は全国的に平年並みの予想です。



なお、北日本の日本海側の向こう3か月の降雪量は平年並みでしょう。



北日本:北海道、東北

東日本:関東甲信、北陸、東海

西日本:近畿、中国、四国、九州