【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町などに発表（雪崩注意報） 20日15:48時点
気象台は、午後3時48分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町などに発表（雪崩注意報） 20日15:48時点
胆振、日高地方では、20日夜遅くまで風雪や高波に、21日朝まで落雷に注意してください。胆振地方では、21日朝まで大雪に、21日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■室蘭市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■苫小牧市
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■伊達市伊達
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■伊達市大滝
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■豊浦町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■壮瞥町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■白老町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■厚真町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■洞爺湖町
□なだれ注意報
21日にかけて注意
■安平町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意
■むかわ町
□なだれ注意報【発表】
21日にかけて注意