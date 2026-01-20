気象台は、午後3時48分に、なだれ注意報を室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・室蘭市、苫小牧市、登別市、白老町、厚真町、安平町などに発表（雪崩注意報） 20日15:48時点

胆振、日高地方では、20日夜遅くまで風雪や高波に、21日朝まで落雷に注意してください。胆振地方では、21日朝まで大雪に、21日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■登別市□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■伊達市伊達□なだれ注意報21日にかけて注意■伊達市大滝□なだれ注意報21日にかけて注意■豊浦町□なだれ注意報21日にかけて注意■壮瞥町□なだれ注意報21日にかけて注意■白老町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■厚真町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■洞爺湖町□なだれ注意報21日にかけて注意■安平町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意■むかわ町□なだれ注意報【発表】21日にかけて注意