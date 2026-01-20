銀座コージーコーナー×苺♡春限定メニューで味わう旬のご褒美時間

銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店では、ひと足早く春の訪れを感じられる期間限定メニューが登場します。旬の素材を主役に、相性のよい食材を組み合わせたスイーツとパスタは、見た目も味わいも春らしさ満点。苺の華やかな甘さや、春野菜のほろ苦さを生かしたメニューは、ゆったり過ごすカフェタイムやランチにぴったりです。季節の恵みを楽しむ特別なひとときを過ごしてみませんか♡

苺を主役にした春限定スイーツ

デザートは、旬の苺をふんだんに使った3品がラインナップ。

「苺の春パフェカスタード＆キャラメルソース」は、カスタードクリームとキャラメルソースを合わせ、まるでプリンを一緒に味わっているような満足感のある一品。価格は税込1,380円です。

「苺の春パフェモンブラン仕立て」は、苺ジェラートや甘ずっぱい苺を重ね、苺風味のモンブランクリームを絞った贅沢な仕上がりで、同じく税込1,380円。

「抹茶と苺のワッフルサンド」は、宇治抹茶使用の抹茶ムースと小豆あん、苺を組み合わせた和洋折衷の味わいで、甘さとほろ苦さのバランスが魅力です。価格は税込1,380円。

春野菜×旨味食材の生パスタ

パスタメニューは、もちもち食感の生パスタを使用した2品。

「桜えびと春野菜のパスタ」は、お店仕込みの桜えびペーストをソースに使い、春野菜の甘みと桜えびの香ばしい旨味が広がる一皿で、税込1,380円。

「春野菜とイベリコ豚の醤油バター」は、イベリコ豚のコクと春野菜の香味を、和風出汁を効かせた醤油バターソースでまとめた奥行きのある味わいが楽しめます。こちらも税込1,380円です。

春だけの味わいをコージーコーナーで

今回の春限定メニューは、2026年1月23日（金）～5月21日（木）までの期間限定で、カフェ・レストラン併設店にて提供されます。

苺の華やかさを楽しめるスイーツと、春野菜の旨味を生かしたパスタは、季節感を大切にしたい大人女性にぴったり♪

万一、品切れの場合はご容赦ください。銀座コージーコーナーならではの落ち着いた空間で、春のご褒美時間をゆっくり味わってみてはいかがでしょうか。