ニューストップ > スポーツニュース > 競馬ニュース > 【津ボート にっぽん未来プロジェクト競走in津 最終日】荒天で7R以… 【津ボート にっぽん未来プロジェクト競走in津 最終日】荒天で7R以降中止 優勝戦は打ち切り 【津ボート にっぽん未来プロジェクト競走in津 最終日】荒天で7R以降中止 優勝戦は打ち切り 2026年1月20日 15時46分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 20日のボートレース津「にっぽん未来プロジェクト競走in津」最終日は、強風による荒天のため7R以降が中止。12Rで行われる予定だった優勝戦は打ち切りとなった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【スノボ】W杯で初表彰台の木村悠斗「通用すると感じた」五輪代表の兄・葵来へエール「メダルを獲れる」 【NCAAフットボール】元“史上最弱チーム”が快挙！インディアナ大が初の王座 トランプ氏も祝福 元幕内・大奄美が引退会見 亡き恩師、憧れの大先輩と3ショットに収まり感無量の様子 【NBA】ヨキッチ＆ドンチッチら球宴スタメン10選手発表！レブロンは先発ならず 22年ぶりの選出漏れ