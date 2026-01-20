フジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送され、日本ハム・水野達稀内野手（25）が球団のジンクスについて語った。

「うちのチームのここが残念」のテーマで、日本ハム勢は「清宮フレンズ入りすると大変」と紹介。清宮幸太郎を中心に構成された、ファン感謝祭限定のアイドルユニット「清宮フレンズ」のダンス映像を公開した。

ダンスはもちろん、衣装からヘアメークまで、かなりのクオリティで仕上げる「清宮フレンズ」。水野は「絶対入らない。選手としてはみんな好きなんですけど…。ほんとに気持ち悪くて…」と漏らし、スタジオを爆笑させた。

さらに「清宮フレンズに所属した人は、年々誰かが抜けていく」とチーム内でささやかれているジンクスも告白。「瑛斗さんもそう」と、この日共演の巨人・田中瑛斗を指すと、MCの浜田雅功は「メンバーやったんですか？」。田中は「そうです。第1期から」と初期メンバーであったことを明かし「抜けてよかった」と笑顔。スタジオの笑いを誘った。

「清宮フレンズ」メンバーでは、長谷川威展が23年現役ドラフトでソフトバンクに移籍。田中瑛斗が24年現役ドラフトで巨人に。25年には、自由契約となった北浦竜次が巨人と支配下契約、山本晃大が戦力外通告を受け現役引退など、球団を離れている。