高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第16週「カワ、ノ、ムコウ。」の第77回が１月20日に放送され、話題を呼んでいます。

【写真】『ヘブン先生日録』を読むサワとなみ

ヘブンさん一家を取材して、新聞記事の連載「ヘブン先生日録」を始めた梶谷（岩崎う大さん）。その記事の影響で、一家は町の人から注目されてしまいます。

SNSやコメントではある人物に注目が集まりました。

ヘブン（トミー・バストウさん）の日本滞在記完成パーティーを楽しむ、トキ、ヘブン、司之介（岡部たかしさん）、フミ（池脇千鶴さん）。

ついでに錦織（吉沢亮さん）。

そこに、ヘブンさん一家の取材に訪れた梶谷が、山橋（柄本時生さん）作の西洋料理を食べる様子と感想を聞いていく。

翌日、パーティーの様子が早速『ヘブン先生日録』として新聞に連載。

買い物に出かけたトキは町の人の注目を集める。

司之介は「配達しちょるだけでようけ声をかけられた」と家族に報告。いつもの倍以上売れたことで、「久々に社長に褒められたわ」と満足気だった。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

記事を読むなみとサワ

一方、天国町では、遊女のなみが新聞を読んでいた。そこへサワが通りかかる。

なみはサワに新聞を渡す。「ヘブン先生日録」ではトキが英語を学んでいることが書かれている。

「おトキちゃん、もうすっかりあっち側の人間だわ。うらめしい、うらめしいと傷をなめあっちょったのに、裕福になってその上、学までついたら、あの子、松江の名士だわ」となみはぼやく。

複雑そうな表情のサワ。

「女子が生きていくには身を売るか、男と一緒になるしかないけんね」となみ。

黙ったままのサワに、なみは「我々はどげしてここを出るかね？」。

「ええ人おらんの？」と聞かれたサワは「おりません」ときっぱり。

サワは「たとえおっても、私は自分の力でここを出るけん、男の力なんて…」と話す。教員試験に合格して、正式な教員になり借金を返して天国町から出たいのだという。

「おなみさんには関わりのない話しですけん！行ってきます！」と学校に向かうサワ。

そのまま新聞を持っていってしまい…。

なみは、「ちょっと新聞返して！それ遊郭のだけん！」と言って「泥棒〜！」と叫ぶ。

すると、男たちができて、「どこだ、泥棒は？」と騒ぎに。

なみは「あ、すんません。うそです…」と謝って…。

ヘブン一家の暮らしを梶谷が大げさに書いた新聞連載『ヘブン先生日録』。松江の人たちは、ヘブン一家に注目するようになりました。司之介は自分まで注目され、牛乳がいつもより売れたことを報告します。

ヘブンのおかげで優雅な暮らしを送る松野家でしたが、司之介が働き続けていたことに、SNSやコメントでは驚きの声が上がりました。

「司之介が仕事続けててホッとした」「ちょっと安心」「今の仕事が性に合ってるんだろうな」「ヘブン先生のおかげで暮らしが豊かになっても牛乳配達の仕事やめてないのはエライ」「目立つことを拒絶しない司之介の逞しさ」

など安心した人たちが多くいました。



（『ばけばけ』／(c)NHK）

一方で、司之介はこれまでも軽率な行動で松野家を振り回してきました。それだけに、

「町で囲まれていい気になってまた余計なこと言うんじゃないかと けっこう心配してる」

と今後を心配する声もありました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。