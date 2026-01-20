ポケパーク カントー「ピカピカパラダイス」がお披露目！ 30匹のポケモンが集まるライドアトラクション
よみうりランド遊園地内に、2月5日（木）グランドオープンするテレビアニメ『ポケットモンスター』初の常設施設「ポケパーク カントー」の公式Xが、1月20日（火）に更新。でんきタイプのポケモンが集まるアトラクション「ピカピカパラダイス」がお披露目され、「推しポケいて神」「この画像だけで既に乗りたい」など興奮するファンからのコメントが集まっている。
【写真】何匹のポケモンが見つかるかな？ 「ピカピカパラダイス」詳細
■カヤツリタウン内に登場
『ポケパーク カントー』は、約2．6ヘクタールの広さを有する敷地内で600匹を超えるポケモンと出会い、さまざまなイベントを一緒に体験することができる屋外常設施設。
今回カヤツリタウン内に登場する「ピカピカパラダイス」は、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライドに乗って、ピカチュウたちと一緒にデンキなパラダイスを楽しめるアトラクション。
ピカチュウをはじめ、デデンネ、パモ、パチリスなどさまざまなでんきタイプのポケモンが登場する本アトラクションでは、ライドに乗って空の旅を満喫するとともに、さまざまなポケモンたちとの出会いも楽しめそうだ。
SNSでは「か、か、可愛い」「うおおおおおおおおい乗るぞぉおおお！」「ピカ様の上に乗っていいんでしょうか…」「なんて贅沢なアトラクション」などファンから反響が。また、「ワンパチ！ワンパチどこ！」「ピチューはどこだ（血眼）」など推しポケモンを探すコメントも見られている。
引用：『ポケパーク カントー』公式X（@PokeParkKANTOjp）
