USJ×『ウィキッド』コラボ再び！ エルファバ＆グリンダ再登場、新グッズも公開
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、映画『ウィキッド 永遠の約束』の3月6日（金）公開に併せ、映画『ウィキッド』シリーズの世界を現実の空間で楽しめるプログラム「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」を2月20日（金）から開催する。
【写真】天才的なデザイン!! 「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」グッズがかわいすぎる
■清水美依紗からコメントも！
昨年、1作目の映画『ウィキッド ふたりの魔女』公開に併せ、特別プログラム「ウィキッド・セレブレーション」を実施していたユニバーサル・スタジオ・ジャパン。
多くのゲストから高い支持を集めたプログラムが今回、「『ウィキッド 永遠の約束』セレブレーション」として戻ってくることになった。
エルファバとグリンダに実際に出会える特別なグリーティングをはじめ、実物と見紛うほどのクオリティで表現した主人公二人の衣装展示を中心に、デザインを一新したフードや、新たなグッズもラインナップ。
グリーティングは、2月20日（金）から12月27日（日）まで、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドー前で、1回あたり約25分間開催。映画の世界観が息づく空間で、エルファバとグリンダに向き合い、間近でふれあいながら、物語の世界に足を踏み入れるような体験を楽しむことが可能。二人と一緒に記念撮影もOKで、また時には、グリンダが髪を振り上げる印象的な仕草“トス・トス（Toss Toss）”を直接レクチャーする場面をはじめ、作品を象徴するふるまいや所作が間近で披露されることもある。開催時間、開催回数は日によって異なる。
また、2月20日（金）から、アカデミー賞衣装デザイン賞を受賞した前作の衣装展示に引き続き、映画の世界観をパーク内で実際に見ることができる展示が、「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」出口付近のショーウインドーに登場。今回新たに展示するのは、『ウィキッド 永遠の約束』でエルファバとグリンダが着用する衣装を再現したレプリカ。劇中の衣装が完全再現され、色や形、装飾など細部までこだわりを極めたリアルなドレスだ。思わず映画のシーンがよみがえるような臨場感あふれる仕上がりで、映画の中で見ていた世界を、そのまま目の前で確かめることができる。特別展示は予告なく終了となる場合がある。
さらに同日から、エルファバとグリンダをイメージした「ウィキッド・チュリトス 〜ピーナッツバター・フレーバー〜」が再び登場。昨年好評を博したピーナッツバター・フレーバーはそのままに、『ウィキッド 永遠の約束』の世界観を反映したデザインへとリニューアル。グリーンとピンクのカラーリングが印象的なチュリトスは、見た目からも作品の世界を感じられる一品だ。
加えて、映画の世界観をイメージした、身につけて楽しめるオリジナルグッズも登場。エルファバとグリンダの魅力を落とし込んだ、パークでも日常でも楽しめるアイテムで、 グラデーションカラーにラメプリントを施したスウェットや、エメラルドシティを表現した刺しゅうとプリントが映えるジャケットをはじめ、バッグにつけて楽しめるキーチェーンや、帽子モチーフとシフォンリボンがアクセントのブレスレットセットなど、さりげなく世界観を取り入れられるアイテムが豊富に用意される。
今回の発表に併せ、善い魔女グリンダ役として吹替に参加した俳優・清水美依紗は、「私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです」とコメントを寄せている。
以下、清水美依紗のコメント全文。
■清水美依紗コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのファンの皆さん、こんにちは！清水美依紗です！世界中で社会現象を巻き起こした『ウィキッド ふたりの魔女』の続きを描き、私も善い魔女グリンダ役として吹替に参加した『ウィキッド 永遠の約束』が3月6日（金）に全国公開となります。
また、前回に引き続きユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、映画の公開を記念したスペシャルイベントを期間限定で開催します！
エルファバとグリンダのふたりに会えるほか、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオリジナルコラボフードとグッズも発売されます！私自身も昨年パークでエルファバとグリンダと一緒に夢のような魔法のような時間を過ごしたので、またふたりに会えるのがとっても楽しみです。皆さんもこの春は映画館で『ウィキッド 永遠の約束』をご覧いただき、映画で感じた感動を、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでももう一度ご体験ください！
