¡ÖYURIMARI¡×²ò»¶¤«¤é27Ç¯...°úÂà¡¢ÃÏ¸µ¤Çµ¯¶È²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿MARI¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö½¢¿¦¤µ¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¤¨¡¼¤ª¼ã¤¤¡×¡ÖASAYAN¤«¤é±þ±ç¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
ÁêÊý¤Ï½÷Í¥¤ÎÃæÂ¼¤æ¤ê
¡¡90Ç¯Âå¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¸½ºß¤Ïµ¯¶È²È¤ÎÆâÅÄ¿¿Íý¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ASAYAN¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡ÖYURIMARI¡×¤ÎMARI¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÄ¹½÷¤Î½¢¿¦½Ë¤¤¤òÄ¹½÷¤¬¥Ð¥¤¥È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¾®ÎÁÍý²°¤µ¤ó¤Ë¤Æ¡ÄÂç¹¥¤¤ÊÍ§¿Í¤¿¤Á¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ³Ú¤·¤¯ÈþÌ£¤·¤¯¿©»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤ÈÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÄ¹½÷¤Ï½¢¿¦¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ØÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤«¤é¿Æ¸µ¤Ï¤Ê¤ìÎÀÀ¸³è¡¢Âç³Ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÂ¾¸©¤Ç¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤¿¤á²¿¤Î¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È²ÈÂ²¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÎ¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤Î¤â´·¤ì¤Ã¤³¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ë²¿¸Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ä¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¼ä¤·¤µ¤È²¡¤·´ó¤»¤ë¶õµõ´¶¤Ç²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ä¤·¤µ¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤É¤ì¤â¿Æ¤È¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡£Âô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹½÷¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡¢½¢¿¦¤µ¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¡¢¡¢¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¤Ê¤¡¡ÁÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤ä¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤ÆÈþËâ½÷¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡¼¤ª¼ã¤¤ ¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¥¤¥±¤Ë½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¡ÖASAYAN¤Î»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥àÇã¤Ã¤¿¤·Ì¤¤À¤ËÄ°¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¼Ì¿¿½¸»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÆâÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢°Ëß·¿¿Íý(Åö»þ¤ÎËÜÌ¾)¤È¤·¤Æ1996Ç¯¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖASAYAN¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¸½ºß½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÃæÂ¼¤æ¤ê¤È¡ÖYURIMARI¡×¤ò·ëÀ®¤·98Ç¯¤Ë²Î¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£99Ç¯¤Ë²ò»¶¸å¡¢¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Í¥¤¥ë¥µ¥í¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤Î·Ð±Ä¤òÅ¸³«¡£23Ç¯¤Ë»ö¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤¿¤á·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¤Î¼¢²ì¸©¤ÇISY¹çÆ±²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£