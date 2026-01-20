¡Ö¤À¤ëÍí¤ß¤µ¤»¤Æ¡Á¡×Î¦¾å³¦àÄ¶¿·À±á¤ÈÌ©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¡ª»³ËÜÍ¿¿¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡¡½Õ¤«¤éÆ±Î½¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤·¡ª¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÎÀ¼
「強く美しい花がまた一輪!」の声も
¡¡Î¦¾å¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½÷»Ò5000¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î»³ËÜÍ¿¿¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼ã¼ê¥Û¡¼¥×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢½÷»Ò800¥á¡¼¥È¥ëÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Îµ×ÊÝÑÛ¤¬º£½Õ¤«¤é¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¡ÖÀÑ¿å²½³Ø¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡Ö°ì½ï¤ËÎý½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬²ñ¤¨¤ë»þ¤Ï¤À¤ëÍí¤ß¤µ¤»¤Æ¡Á¡×¤ÈÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î»þ¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¤ÎÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤«¤éËÜÅö´ò¤·¤¤¤è¡Á¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¤·!2¿Í¤¬ÀÑ¿å¤À¤Ê¤ó¤Æ!¡×¡Öµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡ÖÍê¤â¤·¤¤¸åÇÚ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¶¯¤¯Èþ¤·¤¤²Ú¤¬¤Þ¤¿°ìÎØÁý¤¨¤¿¡×¡Ö½÷ÈÇ¥µ¥à¥é¥¤·³ÃÄÃÂÀ¸!¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤á¤Ã¤Á¤ãÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£