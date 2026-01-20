¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡Ä¡×ALS¸øÉ½¤«¤é6Ç¯¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×À¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸à¶á±Æá¤Ë¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
8ÂåÌÜ¤ª»Ð¤µ¤ó¡¦¹ã¾åµ×Èþ»Ò¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¡¦¡¦¡¦¡¡
¡¡»ØÄêÆñÉÂ¡ÖALS(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸(¤Ä¤¯¤¤¡¦¤¤ç¤¦¤»¤¤¡á64)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿àÆ±Î½á¤È¤Î²û¤«¤·¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÄÅµ×°æ¤ÏX¤Ç¡¢¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¤Î£¸ÂåÌÜ¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ã¾åµ×Èþ»Ò¤È¥»¥Ã¥ÈÈþ½Ñ¤Î·ª¸¶¾æ¤µ¤ó¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤¯¤ß¤Á¤ã¤óÁ´Á³ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹♡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤ÇÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¢öÅö»þ¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ð´é¤¬°î¤ì¤Þ¤·¤¿♡¸µµ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¢ö(¡°£Ï¡°)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÂ¾²¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÅµ×°æ¤È¹ã¾å¡¢·ª¸¶¤µ¤ó¤Î3S¤ä¡¢¹ã¾å¤È¤Î¾Ð´é¤Î2S¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¹ã¾å¤Ï¡Ö¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤½ÐÍè¤È¡Á¤Ã¤Ã¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡»ä¤ÎÊý¤³¤½¸µµ¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´Ñ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÄÅµ×°æ¤ÏNHK¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤ò30Ç¯´ÖÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2022Ç¯11·î¤ËÂ´¶È¡£19Ç¯10·î¤Ë¡ÖALS¡×¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¾É¾õ¤Ê¤É¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ã¾å¤¬Íè¤¿¤³¤È¤â¥Ö¥í¥°¤Ç¡Ö8ÂåÌÜ¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£