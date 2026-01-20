¡Ö¤ª¤©¤©¤©¡ª¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×ÁÇÈ©¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ëà9Æ¬¿ÈáºØÆ£¶³Âå¤Ë¡Ö¥Á¥ç¡¼ºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë
¡¡à9Æ¬¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ëá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºØÆ£¶³Âå(29)¤¬»É·ãÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡19Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ÖBrand New Glow¡×(¾®³Ø´Û)¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºØÆ£¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ç¤¹¡¡¿·¤·¤¤¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÁÇÈ©¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ª¡¼¥ë¤ÇÈ©¤â¤¢¤é¤ï¤ÊÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¤©¤©¤©¡ª¡×¡Ö»É·ã¤Ä¤è¤Ã¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ç¤âGorgeous´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Á¥ç¡¼ºÇ¹â¤ËÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ºØÆ£¤Ï¿ÈÄ¹173¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡Ö2017¥ß¥¹¡¦¥¢¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2024¡×¤â¼õ¾Þ¡£º£Ç¯6·î¤«¤é¤Ï¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£