2児の母・西山茉希「SNS界隈で目にしたものを再現」 娘たち“お気に入り”の手料理披露に反響「料理上手で尊敬します」「旨そう」
モデルで俳優の西山茉希（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。手料理を披露した。
【写真】「料理上手で尊敬します」西山茉希が披露した娘たち“お気に入り”の豪華手料理
西山は、「サーモンサラダと呼ばれているSNS界隈で目にしたものを再現」したものが娘たちのお気に入りになったといい、「ご飯に合うように今回は白だしとマヨネーズで和えました ほんのりニンニクチューブとほりにしも入れて、エビとオーシャンクラブと使い切りたかったブロッコリーも参加」と今回のアレンジを紹介。
「炊きたての白米に、えのきとなめことお豆腐のお味噌汁。チョレギ風サラダに納豆も添えて」「定番のストックそぼろを作ったら初日はもやしと炒めて韓国海苔パラリ」などと、栄養満点なその他のおかずも合わせて披露した。
この投稿にファンからは「料理上手で尊敬します」「旨そう」などのコメントが寄せられている。
西山は俳優の早乙女太一（34）と2013年6月30日に結婚。同年10月に長女（12）、16年4月に次女（9）を出産。19年6月に離婚を発表した。
