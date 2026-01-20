弁護士の菊地幸夫氏が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、高市早苗首相が19日、衆院解散を表明したことに疑問を呈した。

高市氏は19日の会見で、通常国会冒頭の23日に衆院を解散し、衆院選を行うことを表明した。1月27日公示、2月8日投開票の日程で実施する。「なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆さんに決めていただく。それしかない。そのように考えたから」と説明した。

解散大義とそのタイミングに、菊地氏は疑問を口にした。「高市総理でいいのかどうかを問うのであれば、総裁選が終わった直後に解散すればいいわけですね。私が総裁選で勝利しました。国会で指名されました。私でいいんですか？って、その時にやればいい」。自維連立政権の信を問うことについても「連立の枠組みが変わって、公明党から維新に変わった。これでいいのかどうなのかというのであれば、維新と組み直した直後に解散をして問えばよかった」と述べ、「それをやってない」と指摘した。

また菊地氏は、内閣支持率にも言及。各メディアの高市内閣支持率は、60〜70％の高支持率をキープしている。「私でいいんですか？というのであれば、内閣支持率が低下してしまって、どうも人気がない。いいんですか？このまま私で…と言うなら分かります」。ところが、支持率で勝算が計算できる中での解散総選挙には、矛盾があるという。「人気がある。世の中はあんたでいいと言っている。あなたでいいと言っているのに、私でいいんですか？って言うのは、それは理屈が通らない」と首をかしげた。

現職の衆院議員は、24年10月に選出されたばかり。任期はわずか1年3カ月だ。菊地氏は「解散があるにしろ、憲法は衆議院に関しては4年という任期を置いている。それを1年ちょっとで、国民のみんなが選んだ衆議院議員をクビにするというのは、ちょっと荒っぽいんじゃないかな」と述べた。