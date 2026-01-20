２０日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、高市早苗首相（自民党総裁）が２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。

「高市早苗が総理で良いかどうか国民に決めていただく。私自身も進退をかける」とし、先頭に立って戦う姿勢を示した高市首相の言葉について、コメンテーターで出演したタレントの鈴木紗理奈は「納得しました、すごく。経済も本格的に積極財政をしていくと。ガンと攻める時にもっとエンジンをかけないとダメだと。もっと自民党の基盤を固めていくと、もっと政策が通りやすくなるんだよと。私の思想はこうですけど、それについてきてくれますか？の選挙なので、私はすごい分かりやすかったです」と評価。

「これまでの選挙はどちらかと言うと解散する前からそんな空気が流れ出して、みんながどんな感じで戦うとか、派閥なりなんなり出てきて、そういう政治的なものを見せられていたけど、（今回は）この政策に反対か賛成かという選挙に見えているので、私はこれぞ選挙なんじゃないかなと、派閥の論理とか、そういう話じゃないので分かりやすいです」と続けていた。