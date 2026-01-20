AKB48千葉恵里、美脚輝くミニスカ姿 後輩メンバーとディズニー満喫「可愛すぎ」「最強の組み合わせ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/20】AKB48の千葉恵里が1月19日、自身のInstagramを更新。グループの後輩である工藤華純と東京ディズニーリゾートを訪れた様子を公開した。
【写真】AKB人気メンバー「脚のラインが綺麗」ミニスカのディズニコーデ
千葉は「開園から閉園までずっといたよ」と工藤のInstagramアカウントをタグ付けし、パーク内で撮影した2ショットを投稿。デニムのミニスカートに黒のニーハイソックスを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿の千葉と笑顔の工藤が、頭にお揃いのカチューシャをつけてポーズを決める写真を披露した。
また、2人が同じポーズで撮影した写真も公開し、「ディズニーはもっと仲良くなってからかな〜とか思ってたけど行っちゃった！」「この日で距離が縮まりまくりました」とつづっていた。
この投稿は「脚のラインが綺麗」「2人とも可愛すぎ」「最強の組み合わせ」「スタイル良すぎて見惚れる」「めっちゃ楽しそう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
