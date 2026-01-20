足立梨花の夫「夜ふかし」街頭インタビュー登場で話題 妻への本音赤裸々告白「最近梨花ちゃんが色んな番組で…」
【モデルプレス＝2026/01/20】女優の足立梨花の夫で手話パフォーマンスユニット・HANDSIGNのTATSUが、19日放送の日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。街頭インタビューで足立への本音を告白した。
【写真】二宮金次郎の末裔と人気女優の夫婦ショット
同番組の街頭インタビューに出演したTATSUは「毎週欠かさず『月曜から夜ふかし』しか観てなくて。ずっと待ってたんですよ。（前の人の）取材が終わるの」と話し「見てください」と妻の写真をスタッフに披露。しかし、スタッフから「知らないです」と言われ「足立梨花っす」と妻が足立であることを明かし、自身を指差しながら「旦那っす」と説明していた。
“年末の個人的ニュース”を聞かれたTATSUは、2年前に足立と結婚会見をしたことを回想。「僕、二宮金次郎の末裔なんですけど、梨花ちゃんも『薪を背負って一生歩いて行きます』みたいなことを言ったんです。でも、最近梨花ちゃんが色んな番組で俺の悪口ばっか言ってるんですよ。それをネタにして、テレビに出ている感あるんで、足立梨花は背負えねなと思いました。薪だけ背負って歩こうかなと」と冗談混じりに語っていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆TATSU、街頭インタビュー出演 妻は「足立梨花っす」
◆TATSU「最近梨花ちゃんが色んな番組で俺の悪口ばっか言ってる」
