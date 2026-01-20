¥Í¥¯¥¹¥¦¥£¥ëÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¦´Ý²¬ÃÒ¹¬¤¬¸ì¤ë¡Ö¶õ¤²ÈÌäÂê¤ò²ò·è¡ª〝¥ï¥±¤¢¤êÉÔÆ°»º〟¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¡×
¡ÖÎ¾¿Æ¤¬»à¤ÌÁ°¤Ë»ý¤Á²È¤òÇäµÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÉÔÆ°»ºÁêÂ³¤Ç·»Äï¤ÎÃç¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×¨¡¡£Èá¤·¤¤¸½¼ÂÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¶¦Í»ýÊ¬¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿À¼¤òÆü¡¹Â¿¿ôÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¶¦Í»ýÊ¬¤ÎÉÔÆ°»º¤ä¶õ¤²È¤Î¸¢ÍøÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¡¢Êª·ï¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤ÆºÆ¤Ó»Ô¾ì¤ËÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÎ®ÄÌ¤¬Æñ¤·¤¤ÉÔÆ°»º¤ËºÆ¤Ó²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¶õ¤²ÈÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ïºòº£¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï6500Ëü¸®¤¢¤ë¤¦¤Á¡¢Ìó900Ëü¸Í¤¬¶õ¤²È¡£¤Ä¤Þ¤ê6¸®¤Ë1¸®¤¬¶õ¤²È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶õ¤²È¤ÏÈÈºá¤ÎÁã·¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÌµÃÇ¤Ç½»¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤òÀ¸¤à¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ø¤ÎÁêÃÌ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Ùー¥¹¤Ç¤â¡¢2011Ç¯¤Îµ¯¶È¤·¤¿º¢¤Ï·î20·ïÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï·î500·ï¤Þ¤Ç¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶õ¤²È¡¢ÁêÂ³ÌäÂê¤Ç¤ªº¤¤ê¤ÎÊý¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶õ¤²ÈÌäÂê¤ÈÉ¬¤º¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ý¤Á¼çÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñÅÚ¤Î2³ä¤¬¡¢Ã¯¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È¤Ï¸ø¶¦¹©»ö¤ä¿ÌºÒÉü¶½¤òË¸¤²¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¯¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÉÔÆ°»ºÅÐµ¤¬µÁÌ³²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Êª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÅÐµ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢Ã¯¤¬ÁêÂ³¿Í¤Ê¤Î¤«¤òÃ©¤Ã¤Æ¹Ô¤«¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ÏÁêÂ³¿Í¤¬40～50¿Í¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë°ì¤Ä°ì¤ÄÏ¢Íí¤ò¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¹ü¤ÎÀÞ¤ì¤ëºî¶È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÅê»ñÍÑÉÔÆ°»ºÈÎÇä»ö¶È¤ÇÍø±×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»ö¶È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Î¿´¾ð¤âÆþ¤ê¡¢´ë¶È¤ÏÉéÃ´¤È¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¤»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÀÑ¶Ë»²Æþ¤¹¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¥Ë¥Ã¥Á¤Ê»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃÏÊý¤ÎÅÄ¼Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ê¤³¤È¤Ë¼Â¤ÏÅÔÆâ¤Ç¤â¶õ¤²È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤ÅÄÃ«¶è¤Ï°ìÈÖ¶õ¤²È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸¢Íø´Ø·¸¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤ë·ï¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²ÈÂ²¤¬Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤·ÀäÂÐ¤ËÙæ¤á¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÙæ¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤ËÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤¦ÃÙ¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÛ30～40Ç¯¤À¤ÈÇã¤¦¿Í¤Ï½»Âð¥íー¥ó¤¬ÁÈ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¼ç¤¬¤´Â¸Ì¿¤Î¤È¤¤Ë»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃÌ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢º£¸å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÏÃ¤â¡¢²òÂÎÈñÍÑ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄó°Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æñ¤·¤¤»ö°Æ¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»ºÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¿´ÍýÅªÉéÃ´¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÂçÊÑ´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÅª¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¿·ÃÛ»Ô¾ì¼çµÁ¤¬º¬¶¯¤¯¡¢8³ä¤¬¿·ÃÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢³¤³°¤ÏµÕ¤Ç¥Ó¥ó¥Æー¥¸¤È¤·¤ÆÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃæ¸Å¤Î»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¡¢Çä¤ê¤¿¤¤¿Í¤È¡¢Çã¤¤¤¿¤¤¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºßÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤âÏ¢·È¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢»ÔÄ®Â¼¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤Î¶õ¤²ÈÌäÂê²ò¾Ã¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬〝¥ï¥±¤¢¤êÉÔÆ°»º〟¤òÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢°ìÈÖºÇ½é¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ÖÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
