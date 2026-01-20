明日21日(水)の関東は、東京都心など平野部でも雪のちらつく所があるでしょう。今のところ平野部で雪が積もる可能性は低いですが、箱根など神奈川西部の山地では積雪になる所がありそうです。峠越えをされる方は、車は冬装備でお願いします。明後日22日(木)以降は乾燥した晴天と厳しい寒さが続きます。体調管理にご注意ください。

明日21日(水) 東京都心など平野部で雪がちらつく可能性も

明日21日(水)は冬型の気圧配置が強まり、上空には今季最強クラスの寒気が流れ込むでしょう。関東では気圧の谷の影響も受けるため、雪雲がわく可能性があります。



昼過ぎから夜にかけて、関東南部を中心に雪の降る所がありそうです。平野部では雪は降っても一時的で、今のところは広い範囲で積もる可能性は低いですが、神奈川県では積雪になる所がありそうです。

神奈川県の予想降雪量(多い所)

20日18時から21日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

東部 1センチ

西部の平地 3センチ

西部の山地(標高500メートル以上) 5センチ

その後、21日18時から22日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

東部 1センチ

西部の平地 1センチ

西部の山地(標高500メートル以上) 1センチ

降雪による交通障害や路面の凍結などにご注意ください。

明日21日(水)は日中も凍えるような寒さ 25日(日)頃まで厳しい寒さが続く

明日21日(水)は、強烈寒波の影響で朝の冷え込みが強まります。内陸部ではマイナス5℃くらいまで下がる所があるため、水道管の凍結などに注意が必要です。



日中も気温はあまり上がらず、10℃に届きません。東京都心は7℃と今日20日(火)よりさらに低くなるでしょう。北風の強い状態も続くため、体感温度は氷点下という所もありそうです。マフラーや手袋、カイロなど万全な寒さ対策が欠かせません。



今回の寒気は、これまでと違って長く居座ります。厳しい寒さは25日(日)ごろまで続くため、ヒートショックなどにご注意ください。

平野部では、乾燥した晴天も続きます。火の取り扱い、喉やお肌のトラブルにも気をつけましょう。

住宅全体を暖めてヒートショックを防ごう

冬の時期は暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化によって身体がダメージを受ける「ヒートショック」が発生しやすくなります。家の中は、部屋によって室温が違います。なるべく室温を一定に保つのがおすすめです。



そのためには、部屋ごとに温度計を置いて室温を確認し、寒い部屋には暖房器具を設置するなど、対策を心がけましょう。部屋と部屋の温度差をなくすためには、居室だけでなく家全体を暖かくすることが重要で、二重サッシにするなど、断熱化も有効です。



特に、居間や脱衣所の室温が18度未満の住宅では、「浴槽のお湯の温度が42度以上の"熱め入浴"が増加する」という研究結果もあり、血圧の急激な変化につながるおそれもあります。



目安となる室温は、家中どこでも18度以上と覚えてください。