ドル安円安の中でしっかり＝オセアニア為替概況



豪ドルドルはドル全面安の流れもあり、朝の0.6710ドルを挟んでの推移から0.6741ドルを付けた。NZドルドルも朝の0.5790ドル前後から0.5835ドルを付けている。グリーンランド問題を受けて、ドル売り、米株先物売り、米債券売り（利回り上昇）とトリプル安。また、日本も円売り、日本株売り、日本国債売り（利回り上昇）のトリプル安となっている。



豪ドル円は105円90銭台から106円50銭台まで上昇。円安が押し上げとなった。NZドル円は91円50銭台から92円20銭台まで上値を伸ばしている。ともにオセアニアの材料というよりもドル安円安の流れによるものとみられる。



今週の主な予定と結果



豪州

01/21 08:30 Westpac先行指数 （12月） 前回 -0.04% （前月比）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 2.63万人 前回 -2.13万人 （雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 予想 4.4% 前回 4.3% （失業率）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 -5.65万人 （正規雇用者数）

01/22 09:30 雇用統計 （12月） 前回 3.52万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）



NZ

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 予想 0.6% 前回 1.0% （前期比）

01/23 06:45 消費者物価指数 （2025年 第4四半期） 予想 3.0% 前回 3.0% （前年比）

