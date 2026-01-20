これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（12月）16:00
予想 -0.2% 前回 0.0%（前月比)
予想 -2.4% 前回 -2.3%（前年比)
ユーロ圏経常収支（11月）18:00
予想 N/A 前回 257.0億ユーロ（季調済)
ドイツZEW景況感指数（1月）19:00
予想 49.0 前回 45.8
ユーロ圏ZEW景況感指数（1月）19:00
予想 N/A 前回 33.7
ユーロ圏建設業生産高（11月）19:00
予想 N/A 前回 0.9%（前月比)
予想 N/A 前回 0.5%（前年比)
【英国】
ILO失業率（11月）16:00
予想 5.1% 前回 5.1%
雇用統計（12月）16:00
予想 N/A 前回 4.4%（失業率)
予想 N/A 前回 2.01万件（失業保険申請件数)
【スイス】
生産者輸入価格（12月）16:30
予想 N/A 前回 -0.5%（前月比)
【香港】
雇用統計（12月）17:30
予想 3.8% 前回 3.8%（失業率)
【イスラエル】
貿易収支（12月）20:00
予想 N/A 前回 -36.78億ドル（-37.73億ドルから修正）
※予定は変更されることがあります。
