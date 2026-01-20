【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（12月）16:00
予想　-0.2%　前回　0.0%（前月比)　
予想　-2.4%　前回　-2.3%（前年比)

ユーロ圏経常収支（11月）18:00
予想　N/A　前回　257.0億ユーロ（季調済)

ドイツZEW景況感指数（1月）19:00
予想　49.0　前回　45.8

ユーロ圏ZEW景況感指数（1月）19:00
予想　N/A　前回　33.7

ユーロ圏建設業生産高（11月）19:00
予想　N/A　前回　0.9%（前月比)
予想　N/A　前回　0.5%（前年比)

【英国】
ILO失業率（11月）16:00
予想　5.1%　前回　5.1%

雇用統計（12月）16:00
予想　N/A　前回　4.4%（失業率)
予想　N/A　前回　2.01万件（失業保険申請件数)

【スイス】
生産者輸入価格（12月）16:30
予想　N/A　前回　-0.5%（前月比)

【香港】
雇用統計（12月）17:30
予想　3.8%　前回　3.8%（失業率)

【イスラエル】
貿易収支（12月）20:00
予想　N/A　前回　-36.78億ドル（-37.73億ドルから修正）


※予定は変更されることがあります。