テクニカルポイント ポンドドル、緩やかな下降トレンド、２１日線に注目





1.3560 エンベロープ1%上限（10日間）

1.3551 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.3462 21日移動平均

1.3444 現値

1.3440 一目均衡表・基準線

1.3426 10日移動平均

1.3413 一目均衡表・転換線

1.3408 200日移動平均

1.3374 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

1.3364 100日移動平均

1.3310 一目均衡表・雲（上限）

1.3292 エンベロープ1%下限（10日間）

1.3250 一目均衡表・雲（下限）



ポンドドルは１月に入ってから緩やかな下降トレンドを示している。しかし、今週は反発局面となっており、不安定な値動きとなっている。２００日線や１０日線を割り込んだものの、現在は両移動平均線を上回っている。２１日線が１．３４６２に位置しており、レジスタンスとして機能するのかどうかが試されている。ＲＳＩ（１４日）は５２．６とほぼ中立状態となっている。

