ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。散髪について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】声優・津久井教生さん「散髪は次のステップのきっかけになるのです〜」【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「散髪は次のステップのきっかけになるのです〜」と題して、妻に髪を切ってもらったことを明かしました。









津久井さんはベッドの上に座位になり、ヘルパーさんに頭を支えてもらいながら、妻に髪をカットしてもらうということですが、「テンポよく切ってくれるので 苦しくなることもなく快適なのです」と、散髪の感想を綴っています。









さらに散髪の後、「訪問入浴で細かい髪の毛を 二度洗いで流してもらってサッパリしました」と、洗髪も満喫できたそうです。









津久井さんは最後に、「髪の毛を切ると新たなスイッチが 入りやすい気がするんですよね」「さぁ〜元気に工夫していきますよ〜」と投稿。散髪をすると気分もリフレッシュできることを明かしました。









2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「和美トシオ」役などをつとめていました。

【担当：芸能情報ステーション】