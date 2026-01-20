ALPHA DRIVE ONE¡¢´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØEUPHORIA¡Ù¤¬È¯Çä½éÆü¤Ë¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éーÃ£À®
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2025Ç¯ºÇÂç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿8¿ÍÁÈ¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åーºîÉÊ¡ØEUPHORIA¡Ù¡Ê1·î12Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤ÎÁí½Ð²ÙËç¿ô¤¬È¯Çä½éÆü¤Ë113ËüËç¤òÆÍÇË¡£¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£ÎòÂåK-POP¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°2°Ì¤Î²÷µó
´Ú¹ñ¥¢¥ë¥Ð¥àÈÎÇä½¸·×¥µ¥¤¥È¤ÎHANTEO CHART¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î´Ú¹ñ¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤¢¤ë¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ï¡¢È¯Çä¸å1½µ´Ö¡Ê1·î12Æü～1·î18Æü¡Ë¤Ç¹ç·×144Ëü1,270Ëç¤òÇä¤ê¾å¤²¡£¤³¤ÎµÏ¿¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤ËÂ³¤¯¡¢ÎòÂåK-POP¥°¥ëー¥×¤Î¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à½éÆ°2°Ì¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¡ÖFREAK ALARM¡×¤Ï¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤Ë´Ú¹ñBugs¥Á¥ãー¥È1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¤ÎiTunes K-Pop¥È¥Ã¥×¥½¥ó¥°¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢LINE MUSIC K-POP¡¢Rakuten Music ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ç¤â1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¥Á¥ãー¥È¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖFREAK ALARM¡×¤ÎMV¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤«¤éµÞÂ®¤ËºÆÀ¸¿ô¤ò¿¤Ð¤·¡¢¸½ºßÎß·×6,000Ëü²ó¤òÆÍÇË¡£ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤Èþ¤·¤¤±ÇÁü¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ê¤¬¤é¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡¢ALPHA DRIVE ONE¤Î¡ØEUPHORIA¡Ù¤Ë¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥åー¤ÈÆ±»þ¤ËONE TEAM¤È¤·¤Æ¹¥Ä´¤Ë¼ÀÁö¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿ALPHA DRIVE ONE¤Ï¡¢2026Ç¯¡¢´Ú¹ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆüËÜ¤ò´Þ¤á¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«¡£3·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î½éÍèÆü¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î13Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡ØALPHA DRIVE ONE THE 1ST MINI ALBUM ¡ÆEUPHORIA¡Ç È¯ÇäµÇ° FAN SHOWCASE IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÄ¾ÀÜ¸òÎ®¤¹¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)WAKEONE
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.12 ON SALE¡¡¢¨´Ú¹ñÈ¯Çä
MINI ALBUM¡ØEUPHORIA¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ALPHA DRIVE ONE OFFICIAL SNS
https://linktr.ee/ALPHADRIVEONE