20日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数567、値下がり銘柄数866と、値下がりが優勢だった。



個別ではトレードワークス<3997>、チタン工業<4098>、戸田工業<4100>、川口化学工業<4361>、有機合成薬品工業<4531>など7銘柄がストップ高。インタートレード<3747>、ダイトーケミックス<4366>は一時ストップ高と値を飛ばした。アクシーズ<1381>、技研ホールディングス<1443>、オーテック<1736>、ソネック<1768>、富士ピー・エス<1848>など103銘柄は昨年来高値を更新。ムラキ<7477>、日本エマージェンシーアシスタンス<6063>、レカム<3323>、ＪＭＡＣＳ<5817>、トーア紡コーポレーション<3204>は値上がり率上位に買われた。



一方、日本精密<7771>がストップ安。アサカ理研<5724>は一時ストップ安と急落した。日本オラクル<4716>は昨年来安値を更新。助川電気工業<7711>、小林洋行<8742>、ジャパンエンジンコーポレーション<6016>、阿波製紙<3896>、ケミプロ化成<4960>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

