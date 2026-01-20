日経平均20日大引け＝4日続落、592円安の5万2991円 日経平均20日大引け＝4日続落、592円安の5万2991円

20日の日経平均株価は前日比592.47円（-1.11％）安の5万2991.10円と4日続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は410、値下がりは1144、変わらずは43と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は180.5円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が110.3円、ＳＢＧ <9984>が105.09円、リクルート <6098>が59.16円、信越化 <4063>が25.9円と並んだ。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を56.96円押し上げ。次いでイオン <8267>が13.29円、キッコマン <2801>が8.36円、ＫＤＤＩ <9433>が8.02円、塩野義 <4507>が8.02円と続いた。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は水産・農林業で、以下、小売業、食料品、空運業が続いた。値下がり上位にはサービス業、証券・商品、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース

