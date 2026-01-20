国際卓球連盟（ITTF）は19日、2026年第4週の世界ランキングを発表した。

■トップ30には5選手

男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が前週から変動なく、5位で日本勢トップをキープ。

ランキング上位トップ10は変動なく、1位・王楚欽（中国）、2位・林詩棟（中国）、3位・カルデラノ（ブラジル）となっている。

松島輝空（木下グループ）も8位をキープ。続いて戸上隼輔（井村屋グループ）は19位、宇田幸矢（協和キリン）は25位（前週24位）、篠塚大登（愛知工業大）は28位（前週29位）。トップ30に入った日本選手は5名だった。

さらに田中佑汰（金沢ポート）が36位（前週34位）、茺田一輝（早稲田大）が55位（前週52位）、吉山僚一（日本大）が61位、及川瑞基（岡山リベッツ）が64位（前週63位）にランクイン。

吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）は3つランクを上げて68位、吉村真晴（SCOグループ）も5ランクアップで88位、坂井雄飛（愛知工業大）は96位。トップ100に名を連ねた日本男子勢は計12選手だった。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2026年1月19日更新）

■トップ100以内の男子日本選手 今回の主な順位変動

5位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

19位（-）：戸上隼輔

25位（↓）：宇田幸矢

28位（↑）：篠塚大登

36位（↓）：田中佑汰

55位（↓）：茺田一輝

61位（-）：吉山僚一

64位（↓）：及川瑞基

68位（↑）：吉村和弘

88位（↑）：吉村真晴

96位（-）：坂井雄飛