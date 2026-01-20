ETF売買代金ランキング＝20日大引け
20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 142557 -10.4 47600
２. <1542> 純銀信託 22045 18.9 45680
３. <1321> 野村日経平均 20715 5.7 55070
４. <1540> 純金信託 18888 17.6 22930
５. <1357> 日経Ｄインバ 16932 -18.7 5221
６. <1458> 楽天Ｗブル 9405 -7.1 56450
７. <1579> 日経ブル２ 9144 3.4 511.8
８. <1360> 日経ベア２ 7529 -47.1 128.3
９. <1306> 野村東証指数 6759 30.6 3804
10. <2036> 金先物Ｗブル 3651 9.8 223000
11. <1320> ｉＦ日経年１ 3572 149.6 54810
12. <1568> ＴＰＸブル 2089 -29.7 805.1
13. <2644> ＧＸ半導日株 1987 -30.7 2955
14. <1489> 日経高配５０ 1978 -19.0 3062
15. <314A> ｉＳゴールド 1972 20.0 354.2
16. <1398> ＳＭＤリート 1965 -1.2 2097.0
17. <1326> ＳＰＤＲ 1780 16.7 68660
18. <1328> 野村金連動 1737 32.3 17780
19. <1329> ｉＳ日経 1723 -0.9 5520
20. <1545> 野村ナスＨ無 1667 -22.6 40200
21. <1308> 上場東証指数 1578 55.2 3765
22. <1541> 純プラ信託 1455 19.9 11400
23. <1475> ｉＳＴＰＸ 1420 16.1 375.2
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1305 -36.5 72980
25. <1330> 上場日経平均 1290 -46.0 55140
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1245 -10.6 2209.0
27. <2510> 野村国内債券 1228 5239.1 822.1
28. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1220 519.3 370.9
29. <1615> 野村東証銀行 1198 -33.5 607.5
30. <1693> ＷＴ銅 1067 -16.7 8276
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 989 20.9 1068
32. <1459> 楽天Ｗベア 985 -30.3 210
33. <2559> ＭＸ全世界株 952 -29.0 26670
34. <1358> 上場日経２倍 916 -0.9 90170
35. <1655> ｉＳ米国株 896 -58.7 785.0
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 876 -22.1 2236
37. <2244> ＧＸＵテック 872 -46.2 3115
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 741 -25.2 568.6
39. <1571> 日経インバ 710 -0.4 394
40. <1673> ＷＴ銀 695 -5.3 13610
41. <450A> ＳＳ米株Ｈ 642 21300.0 715.4
42. <466A> ＧＸ防衛テク 571 -29.2 1330
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 556 -59.7 31190
44. <1597> ＭＸＪリート 550 41.8 2100
45. <1346> ＭＸ２２５ 536 -46.4 54720
46. <2516> 東証グロース 527 -4.7 576.6
47. <2561> ｉＳ日本国債 501 148.0 2044
48. <1476> ｉＳＪリート 463 -2.5 2116
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 418 -41.9 58030
50. <2564> ＧＸ高配日株 415 394.0 3574
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
