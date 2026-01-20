　20日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　142557　　 -10.4　　　 47600
２. <1542> 純銀信託　　　　 22045　　　18.9　　　 45680
３. <1321> 野村日経平均　　 20715　　　 5.7　　　 55070
４. <1540> 純金信託　　　　 18888　　　17.6　　　 22930
５. <1357> 日経Ｄインバ　　 16932　　 -18.7　　　　5221
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　9405　　　-7.1　　　 56450
７. <1579> 日経ブル２　　　　9144　　　 3.4　　　 511.8
８. <1360> 日経ベア２　　　　7529　　 -47.1　　　 128.3
９. <1306> 野村東証指数　　　6759　　　30.6　　　　3804
10. <2036> 金先物Ｗブル　　　3651　　　 9.8　　　223000
11. <1320> ｉＦ日経年１　　　3572　　 149.6　　　 54810
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　2089　　 -29.7　　　 805.1
13. <2644> ＧＸ半導日株　　　1987　　 -30.7　　　　2955
14. <1489> 日経高配５０　　　1978　　 -19.0　　　　3062
15. <314A> ｉＳゴールド　　　1972　　　20.0　　　 354.2
16. <1398> ＳＭＤリート　　　1965　　　-1.2　　　2097.0
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1780　　　16.7　　　 68660
18. <1328> 野村金連動　　　　1737　　　32.3　　　 17780
19. <1329> ｉＳ日経　　　　　1723　　　-0.9　　　　5520
20. <1545> 野村ナスＨ無　　　1667　　 -22.6　　　 40200
21. <1308> 上場東証指数　　　1578　　　55.2　　　　3765
22. <1541> 純プラ信託　　　　1455　　　19.9　　　 11400
23. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1420　　　16.1　　　 375.2
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1305　　 -36.5　　　 72980
25. <1330> 上場日経平均　　　1290　　 -46.0　　　 55140
26. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1245　　 -10.6　　　2209.0
27. <2510> 野村国内債券　　　1228　　5239.1　　　 822.1
28. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　1220　　 519.3　　　 370.9
29. <1615> 野村東証銀行　　　1198　　 -33.5　　　 607.5
30. <1693> ＷＴ銅　　　　　　1067　　 -16.7　　　　8276
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 989　　　20.9　　　　1068
32. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 985　　 -30.3　　　　 210
33. <2559> ＭＸ全世界株　　　 952　　 -29.0　　　 26670
34. <1358> 上場日経２倍　　　 916　　　-0.9　　　 90170
35. <1655> ｉＳ米国株　　　　 896　　 -58.7　　　 785.0
36. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 876　　 -22.1　　　　2236
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 872　　 -46.2　　　　3115
38. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 741　　 -25.2　　　 568.6
39. <1571> 日経インバ　　　　 710　　　-0.4　　　　 394
40. <1673> ＷＴ銀　　　　　　 695　　　-5.3　　　 13610
41. <450A> ＳＳ米株Ｈ　　　　 642　 21300.0　　　 715.4
42. <466A> ＧＸ防衛テク　　　 571　　 -29.2　　　　1330
43. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 556　　 -59.7　　　 31190
44. <1597> ＭＸＪリート　　　 550　　　41.8　　　　2100
45. <1346> ＭＸ２２５　　　　 536　　 -46.4　　　 54720
46. <2516> 東証グロース　　　 527　　　-4.7　　　 576.6
47. <2561> ｉＳ日本国債　　　 501　　 148.0　　　　2044
48. <1476> ｉＳＪリート　　　 463　　　-2.5　　　　2116
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 418　　 -41.9　　　 58030
50. <2564> ＧＸ高配日株　　　 415　　 394.0　　　　3574
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)


株探ニュース