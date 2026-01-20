20日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数188、値下がり銘柄数381と、値下がりが優勢だった。



個別では中村超硬<6166>、ＧＲＣＳ<9250>がストップ高。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、アスタリスク<6522>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>は一時ストップ高と値を飛ばした。エムビーエス<1401>、トライアルホールディングス<141A>、ニッソウ<1444>、グリーンモンスター<157A>、博展<2173>など25銘柄は昨年来高値を更新。クックビズ<6558>、ベースフード<2936>、フルッタフルッタ<2586>、ブロードエンタープライズ<4415>、クラシル<299A>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アミタホールディングス<2195>、技術承継機構<319A>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、ティアンドエスグループ<4055>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

