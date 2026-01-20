ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金3223億円 ETF売買動向＝20日大引け、全銘柄の合計売買代金3223億円

20日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.9％減の3223億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.2％減の2179億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ高ベータ３０ <2068> 、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ キャセイ台湾テックリーダー指数 <413A> など34銘柄が新高値。ｉシェアーズ 米国債 ３－７年 ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2856> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 国内債券・ＮＯＭＵＲＡ <2510> 、ｉシェアーズ・コア 日本国債 ＥＴＦ <2561> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.59％安、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００高配当株 <451A> は4.18％安と大幅に下落。



日経平均株価が592円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1425億5700万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1715億2900万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が207億1500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が169億3200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が94億500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が91億4400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が75億2900万円の売買代金となった。



