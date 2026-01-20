俳優の柳葉敏郎（65）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にVTR出演。40年来の親友だという同世代の俳優についてコメントを寄せた。

この日は前DeNA監督の三浦大輔氏とともに俳優の小沢仁志とともに出演。柳葉は小沢の若手の頃から40年来の親友として登場した。

柳葉はこの日番組初出演だという小沢に「小沢元気か？初めてらしいな。この番組、怖いぞ、気をつけろ」とニヤリ。小沢をひと言で表すと、「鬼だな」とキッパリ。「いろんな意味でね。仕事に対してもそうだし、遊びに対してもそうだし、手を抜かないから。

そういった意味でね、見た目もそうですし。鬼だな」と笑った。

そんな中でも、小沢にはかわいい一面があるそうで「あいつね、女の子には優しいのよ。めちゃくちゃ優しいの。おちゃめっていうかね…優しくなるんだよね。俺にはできない、あれが」と感心。その具体的な内容については「それはやめとこう。それは本人のためにもやめとこう。みんな想像してくれ」と苦笑。「小沢、ごめん」と手を合わせた。

そんな柳葉のメッセージに、小沢も笑いつつ「（女性への態度は）いや自分であまり意識してるわけではなく、まあまあ自然に。俺は例えば女性、友達でも何でも、特に付き合ってる女性とかも、俺手のひらにうまく転がしてくれるのが楽なの。外国人の女性と付き合ったのが長くて、レディファーストっていうのが…日本以外はあるじゃない。あれになじんでるから、それが別に、外国人じゃなくて普通になった」と明かした。