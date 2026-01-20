元モー娘。石川梨華、色気際立つミニワンピ×網タイツショット添え41歳の誕生日を報告「まさに美勇伝」「変わらない」「とっってもお美しいです〜！」 抱負もつづる
モーニング娘。の元メンバーでタレントの石川梨華が19日、自身のインスタグラムを更新。色気際立つショットを添え、41歳の誕生日を報告した。
【写真複数あり】「まさに美勇伝」色気あふれる網タイツショットを披露した石川梨華
石川は「2026.1.19本日41歳になりました！」と伝え、写真を投稿。「昨年、しじゅうの年はデビュー25周年の年でもあったので沢山皆さんに会える機会がありました！会いにきてくれてありがとう」と感謝をつづった。
さらに「さて、ヨンイチになった今年のテーマは『ほどほどに』にしようと思います！40代に突入して私はめっちゃワクワクな日々を過ごしてます！と、同時に若い頃は勢いでやれていた事ガッツで乗り越えてきた事も今は同じ勢いで、できると思ってチャレンジしても身体は正直です！何回も足腰、メンタルもやられましたw」と吐露。
「なので家事育児はもちろん体力作りやお仕事など自分の年齢にあった『ほどほどスタイル』を目標にやっていきたいと思ってます」と宣言するも、「とは言っても石川梨華は変わらずにいきますわよ」と伝えた。
「今回のバースデーイベントのグッズのテーマは大人、セクシーをイメージしました」と紹介し、「ミニスカートに編みタイツにピンヒール」「めっちゃ大人セクシーでしょ？w」「私がコーディネートしました」と自信を覗かせ、複数枚の写真を披露。「この分かりやすくて単純な性格は今までも、これからも変わりませんのでそこんとこ、よろしく！」と呼びかけた。
コメント欄には「その姿まさに美勇伝」「現役のときと変わらない」「とっってもお美しいです〜！」「ちょっとセクシーなそのファッション、とても良く似合ってましたよ」「可愛すぎる」「ドラゴンボール集めて不老にしてもらったんじゃないの」など絶賛の声が多数寄せられている。
