ÊÆÁÒÎÃ»Ò¤ËËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡ÊóÆ»¡¡Æ±µï¿Í½Ð¹ñ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê£µ£°¡Ë¤¬ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡££²£°Æü¡¢£Æ£Î£Î¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËÊÆÁÒ¤ÎÅÔÆâ¼«Âð¤Ë´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥Þ¥È¥ê¡×¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÌôÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¡¢´ÕÄê¤Î·ë²Ì¡¢°ãË¡¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Ï¼«Âð¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¹ñÀÒ¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÆ±µï¡£¥Þ¥È¥ê¤Ï¶¦Æ±½ê»ý¤Ç¤ÎÎ©·ï¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤ÏÆüËÜ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£°·î¤Ë½µ´©Ê¸½Õ¤¬¥Þ¥È¥ê¤Ë¤è¤ëà¥¬¥µÆþ¤ìá¤òÅÁ¤¨¡¢Ç¯½é¤Ë¤âÂ³Êó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤ÏºòÇ¯£±£²·îËö¤Ë»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÊ¸½ÕÊóÆ»¤òÇ°Æ¬¤Ë¡Ö°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»ä¤Î¼«Âð¤ËÁÜººµ¡´Ø¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£°ìÊý¤Ç¡Öº£¸å¤âÁÜºº¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËë°ú¤¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½ñÎàÁ÷¸¡ÊóÆ»¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÊÆÁÒ¤Ï¡Ö°ãË¡¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£º£¸å¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤ò¼õ¤±¡¢µ¯ÁÊ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸øÈ½¤È¤Ê¤êÍºá¤«¤É¤¦¤«¤¬·è¤Þ¤ë¡£Â¾Êý¡¢ÉÔµ¯ÁÊ¤Î²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆÁÒ¤Î¼«Âð¤«¤é¡Ö°ãË¡À¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÆþ¼ê¤·¤¿¼Ô¡¢´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤Ê¤É¤¬ÃÇÄê¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¸øÈ½°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¥¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥À¥ó¥µ¡¼¤¬µ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Âç¡¹Åª¤Ë°ãË¡ÌôÊª¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÊÆÁÒ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡£²áµî¤Î½Ð±éºî¤Ë²Ã¤¨¡¢£²·î£±£³Æü¤Ë¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¥×¥é¥¤¥à¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È¡¡£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Ö£É£Å¡×¤ÎÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£