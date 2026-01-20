ひるまック「ポテト&ドリンクLサイズ無料」キャンペーン開催! 1月26日から5日間限定
マクドナルドは、平日昼限定のランチセット「ひるまック」を対象に、セットのマックフライポテトMサイズおよびドリンクMサイズをLサイズへ無料でサイズアップできるキャンペーンを、1月26日から30日までの5日間限定で実施すると発表した。通常はそれぞれ+100円が必要となるサイズアップが、期間中は追加料金なしで利用できる。
「ひるまック」は、平日10:30から14:00限定で提供されている600円台のランチセット。「てりやきマックバーガー」「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」など定番バーガー5種を対象に、最大70円おトクな価格設定となっている。
今回のキャンペーンは、2025年5月に初実施され好評を集めたサイズアップ無料企画の再登場となる。11月に続く第3弾として実施され、短期間ながら高い注目を集めそうだ。
「ひるまック」は、平日10:30から14:00限定で提供されている600円台のランチセット。「てりやきマックバーガー」「ビッグマック」「ダブルチーズバーガー」など定番バーガー5種を対象に、最大70円おトクな価格設定となっている。
今回のキャンペーンは、2025年5月に初実施され好評を集めたサイズアップ無料企画の再登場となる。11月に続く第3弾として実施され、短期間ながら高い注目を集めそうだ。