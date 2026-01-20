山田孝之が“危ない領域”へ？ 2月2日に“発表”を予告 ファン期待「楽しみ」
俳優の山田孝之が20日にインスタグラムを更新し、「少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」と2月2日に何らかの“発表”をすることを予告した。
【写真】謎に満ちた山田孝之のインスタ投稿
最近では福田雄一監督の最新映画『新解釈・幕末伝』で桂小五郎を演じている山田。この日は、「『俳優とは何か？』と聞かれました」と唐突に切り出すと、「少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」「2026年2月2日に発表します」と、来月2日に何らかの発表があることを予告し、「@actor_project22」というアカウントを掲載している。
投稿には動画がついており、自転車に乗った山田らしき人物が「NO ENTRY TO BICYCLES」という立て看板の前で自転車を降り、自身の脚で道を歩いていく様子が確認できる。
何から何まで謎に満ちた投稿だが、コメント欄には「またまた何か新たなチャレンジをするんですね」「危ない領域ですかっ。でも楽しみにしています」「気になります」「ぶっ飛んだ発表を待ってます」「楽しみに待っていていいですか？」といったファンの期待の声が殺到している。
【山田孝之】
1999年、俳優デビュー。2003年、『ウォーターボーイズ』でテレビドラマ初主演。『世界の中心で、愛をさけぶ』、『電車男』、『闇金ウシジマくん』シリーズ、『勇者ヨシヒコ』シリーズ、『全裸監督』、『十一人の賊軍』など、数々のドラマや映画で主演を務める。第48回日本アカデミー賞、映画『正体』で優秀助演男優賞を受賞。
引用：「山田孝之」インスタグラム（@takayukiyamada_quu9）
【写真】謎に満ちた山田孝之のインスタ投稿
最近では福田雄一監督の最新映画『新解釈・幕末伝』で桂小五郎を演じている山田。この日は、「『俳優とは何か？』と聞かれました」と唐突に切り出すと、「少し危ない領域に踏み込むことになるかもしれません」「2026年2月2日に発表します」と、来月2日に何らかの発表があることを予告し、「@actor_project22」というアカウントを掲載している。
何から何まで謎に満ちた投稿だが、コメント欄には「またまた何か新たなチャレンジをするんですね」「危ない領域ですかっ。でも楽しみにしています」「気になります」「ぶっ飛んだ発表を待ってます」「楽しみに待っていていいですか？」といったファンの期待の声が殺到している。
【山田孝之】
1999年、俳優デビュー。2003年、『ウォーターボーイズ』でテレビドラマ初主演。『世界の中心で、愛をさけぶ』、『電車男』、『闇金ウシジマくん』シリーズ、『勇者ヨシヒコ』シリーズ、『全裸監督』、『十一人の賊軍』など、数々のドラマや映画で主演を務める。第48回日本アカデミー賞、映画『正体』で優秀助演男優賞を受賞。
引用：「山田孝之」インスタグラム（@takayukiyamada_quu9）