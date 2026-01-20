４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」が１９日放送のＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」に出演。日曜劇場「リブート」（後９時）の主題歌「Ａｇａｉｎ」を披露し、ピアノを演奏する男性に注目が集まった。

２００４年４月期「オレンジデイズ」の「Ｓｉｇｎ」以来、約２２年ぶりとなる「日曜劇場」の主題歌。「Ａｇａｉｎ」はスピード感に加え、緊張感、憂い、希望をバンドサウンドで表現した一曲だ。

テレビ初披露となったこの日は、フルサイズでオンエア。疾走感あふれるピアノの演奏から始まった。

頭にヘッドホンをつけて演奏する、長髪の男性…。ミスチルファンは見逃さなかった。ネット上では「ＣＤＴＶライブライブのミスチル見始めたらいきなり小林武史だった」「小林武史氏がピアノ弾いてた」「ミスチルが出るから録画してたＣＤＴＶ見てたら小林武史がいきなりドーンって映って」「ＣＤＴＶのミスチル見てたら小林武史がピアノ弾いてた」「こ…小林武史さんテレビ出演！！キーボード弾いてる姿久しぶりに観れて嬉しいです…」「突然の小林武史に興奮！」「小林武史さんいてね、おー！ってちょっと声出ちゃった」と騒然。音楽プロデューサーの小林武史氏だった。

Ｘ（旧ツイッター）では「コバタケ」が速攻トレンド入り。パフォーマンス中も小林氏のアップがちょくちょく映り、「小林武史がトレンドに…！！！」「小林武史氏がピアノ弾いてたのにびっくりして声出ちゃったよ」「まじか！」「テレビで見れるのって貴重では！？」「すげえ！小林武史！」「小林武史サラサラヘア」「え！小林武史！！！びっくり！！」「えー！小林武史！？」と驚きが止まらなかった。