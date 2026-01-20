タレント鈴木紗理奈（48）が20日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、高市早苗首相が19日、衆院解散を表明したことについてコメントした。

高市氏は19日の会見で、通常国会冒頭の23日に衆院を解散し、衆院選を行うことを表明した。1月27日公示、2月8日投開票の日程で実施する。「なぜ今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか、今、主権者たる国民の皆さんに決めていただく。それしかない。そのように考えたから」と説明した。

高市氏の言葉に、鈴木は「納得しました、凄く」と共感。「経済も本格的に積極財政をして、ガンと攻める時、もっとエンジンをかけないとダメな時に、もっと自民党の基盤を固めていくと、もうちょっと政策が通りやすくなる。私の思想はこうです。それに付いてきてくれますか？という選挙なので、私は凄く分かりやすかった」と称賛した。

今までの選挙戦には、分かりにくさも感じていたという。「これまでの選挙はどちらかというと、解散の前からそんな空気が流れ出して、みんながどんな感じで戦うとか、派閥なり何についてとか出てきて。そんな政治を見せられてきた」と苦言。その上で、「この政策に反対か賛成かという選挙に見えているので、私は分かりやすい。これぞ選挙なんじゃないかなみたいな、派閥の論理とかじゃないので、分かりやすいです」と繰り返した。