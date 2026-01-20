人気ゲームシリーズ「ポケットモンスター」に登場する「カセキポケモン」と実際の古生物の骨格を見比べて、古生物学を楽しく学ぶ企画展「ポケモン化石博物館」が津市の三重県総合博物館で開かれている。

２０２１年から全国各地で開催され、１５回目の今回が国内最後の開催となる見通し。

カセキポケモンは、ゲーム内の「カセキ」から復元されたポケモン。企画展は化石や骨格標本と似ているカセキポケモンの模型などを展示し、観察や比較を通じて子供たちに恐竜など古生物に興味を持ってもらうのが狙いだ。

会場には、企画展のために制作されたカセキポケモンの模型約２５体と、県総合博物館の骨格標本など約６０体、各地の博物館などから集められた標本など約５５体が展示されている。鳥羽市で発掘されたトバリュウの化石やトリケラトプスの骨格標本、実物大で再現されたカセキポケモンの骨格模型などが目玉だという。

１６日に開かれた内覧会には「みえ応援ポケモン」のミジュマルや展示を案内する「発掘ピカチュウ」らがテープカットした。

総合監修を務めた深田地質研究所（東京）の研究員の男性は、「ポケモンの模型は等身大で作られている。ポケモンと古生物のどこが似ていて、どこが違うかを隅々まで細かく見てほしい」と話していた。

４月５日まで。原則月曜休館。土日祝日については事前予約を推奨している。