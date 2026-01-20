NEXCO中日本は、大雪が予想されることから、高速道路の予防的通行止めを実施する可能性があることを明らかにしました。

【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪か “最長寒波”が襲来 最新の寒気･雪シミュレーション

あすから週末にかけて、この冬最も長い寒波が日本列島に襲来する見込みです。これを受けてNEXCO中日本は、雪が予想されている地域の高速道路などについて、事前に“予防的通行止め”を行う可能性のある区間を発表しました。

【予防的通行止めの可能性がある区間】

北陸道 上下 滑川IC ～ 朝日IC 1月21日 (水) 12時 ～ 18時

名神 上 栗東湖南IC ～ 一宮JCT 1月22日 (木) 0時 ～ 6時

名神 下 一宮IC ～ 栗東湖南IC 1月22日 (木) 0時 ～ 6時

東海環状道 内外 養老IC ～ 美濃関JCT 1月22日 (木) 0時 ～ 6時

北陸道 上下 米原JCT ～ 敦賀IC 1月22日 (木) 0時 ～ 6時

舞鶴若狭道 上下 敦賀JCT ～ 小浜IC 1月22日 (木) 0時 ～ 6時

NEXCO中日本は、お出かけ前に最新の気象情報や交通情報を確認するよう呼びかけています。

最新の寒気と雪のシミュレーションを画像で掲載しています。