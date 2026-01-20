コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム「実況パワフルプロ野球」とアニメ「ハイキュー!!」とのコラボレーションを開始した。

【画像】「ハイキュー!!」がパワプロの頭身になった姿が分かるスクリーンショット

今回のコラボでは、アニメ「ハイキュー!!」に登場する主人公の「日向翔陽」をはじめ、「影山飛雄」・「月島蛍」・「黒尾鉄朗」・「孤爪研磨」がコラボイベキャラとして「パワプロアプリ」に登場する。

コラボを記念してログインで「PSR月島 蛍」や「パワストーンx20」がもらえるキャンペーンが開催される。

コラボイベント「さいころパレード」は、アニメ「ハイキュー!!」仕様になって開催される。“スパイク練習”や“レシーブ練習”などのバレーボールに関するマスが登場する。

プレーヤーは烏野高校の一員として敵チームの音駒高校と競争するほか、コラボ専用のストーリーも楽しめる。

「日向 翔陽」・「影山 飛雄」どちらかのレアリティ「R」以上が1枚確定で登場する「アニメ「ハイキュー!!」コラボ記念無料10連ガチャ」も実施される。

他に「ループガチャ アニメ「ハイキュー!!」コラボ記念」が開催される。このガチャでは、ステップ3回目には「アニメ「ハイキュー!!」コラボSR選択ガチャ券x1」がおまけに、ステップ7回目には「アニメ「ハイキュー!!」コラボPSR選択ガチャ券x1」がおまけとして付く。

今回紹介したコラボキャンペーンの開催期間は、2月4日8時59分までだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）