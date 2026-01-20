「すべての責任は私にあります」後半ATにパネンカ失敗。モロッコ代表MFブラヒム・ディアスが胸の内明かす「何よりも心を込めて戦いました」
現地１月18日に行なわれたアフリカ・ネーションズカップ（アフリカ選手権）の決勝で、開催国のモロッコはセネガルと対戦。スコアレスで迎えた延長前半に失点し、０−１で敗戦。準優勝に終わった。
この試合で、モロッコには延長戦に入る前に決着をつけられるチャンスがあった。90＋５分にCKの流れからエリア内でブラヒム・ディアスが倒され、PKを獲得。ブラヒム自らキッカーを務め、パネンカを試みるも相手GKに完璧に読まれ、あっさりとキャッチされた。
決勝から一夜明けた19日、ブラヒムが自身のインスタグラムを更新。心境を綴った。
「心が痛みます。みなさんが与えてくれたすべての愛、私が一人ではないと感じさせてくれた一つひとつのメッセージ、一つひとつの支えのおかげで、私はこのタイトルを夢見ていました。
私は持てるものすべてを懸けて、何よりも心を込めて戦いました。昨日、私は失敗してしまいました。そのすべての責任は私にあります。心からお詫びいたします。
この傷は簡単には癒えないので、立ち直るのは難しいでしょう。ですが、努力します。自分のためではなく、私を信じてくれたすべての人々、そして私と共に苦しんでくれたすべての人々のために」
そして26歳のMFは「いつか皆さんにこのすべての愛をお返しし、私の故郷でもあるモロッコの人々の誇りとなれる日まで、私は前進し続けます」と決意を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】解説と実況も驚いた。相手GKに完全に読まれ、ストップされたブラヒムのパネンカ
