日本高等学校野球連盟は、１月１６日、第９８回選抜高等学校野球大会の第２回運営委員会を開催。今年度の出場校を決定する上で対象となる各地区の２１世紀枠候補校９校と、各都道府県連盟の推薦校１３３校を承認しました。 今大会に出場するのは３２校。２１世紀枠２校と一般推薦枠で北海道１、東北３、関東４、東京１、関東・東京１、北信越２、東海３、近畿６、中国２、四国２、九州５の３０校。 果たして、１月３０日（金）に行われる選考委員会で、２１世紀枠候補校９校を含む１４２校の中からどの学校が選出されるのか、各地区の振り分けとともに推薦校を紹介します。

２１世紀枠は２校 ９地区の候補校から選出

２１世紀枠は２校。今回も地域に関係なく９地区の候補校の中から２校を選出します。各地区の候補校は下記の９校。予備抽選の結果で順番を決定した上で、各地区の代表者が２１世紀枠特別選考委員の前で行う候補校のプレゼンテーションが大きなカギを握ります。

北海道 士別翔雲

東北 名取北（宮城）

関東・東京 上尾（埼玉）

東海 四日市（三重）

北信越 若狭（福井）

近畿 郡山（奈良）

中国 山口鴻城（山口）

四国 高知農（高知）

九州 長崎西（長崎）

２１世紀枠の候補校は、２１世枠で選出されなかった場合、各地区の候補校に組み込まれます。

北海道は１校 東北地区は３校

【北海道】１校

北海道は１校。秋の北海道大会で優勝した北照が最有力。

■推薦校

北照、白樺学園、立命館慶祥、旭川実

【東北】３校

東北地区は３校。東北大会で決勝に進んだ花巻東（岩手）と八戸学院光星（青森）の２校は有力、はたして３校目は？

■推薦校

青森 八戸学院光星、八戸工大一、青森山田

岩手 花巻東、一関学院、盛岡中央

宮城 仙台育英、東北

秋田 明桜、金足農、秋田中央

山形 日大山形、東海大山形、鶴岡東

福島 聖光学院、日大東北、学法石川

関東・東京は６校（関東４、東京１、関東・東京どちらかで１校）

関東・東京は６校。関東地区で４校、東京地区で１校を選出した後、関東と東京で１校を選出します。関東大会でベスト４に進出した山梨学院（山梨）、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）の４校、東京大会で優勝した帝京は有力。

６校目がどの学校になるのか、関東大会の準々決勝で敗退した昨年度のセンバツ大会覇者、横浜（神奈川）が選出されるかが注目です。

■推薦校

茨城 下妻二、下妻一

栃木 佐野日大、文星芸大付

群馬 桐生第一、高崎商大付

埼玉 花咲徳栄、浦和学院

千葉 専大松戸、中央学院

東京 帝京、関東一、国士舘、桜美林

神奈川 横浜、法政二

山梨 山梨学院、甲府工、駿台甲府

北信越地区は２校 東海地区は３校

【北信越】２校

北信越地区は２校。北信越大会の準決勝で実力校の星稜（石川）、敦賀気比（福井）を破って決勝に残った２校、帝京長岡（新潟）と日本文理(新潟)が有力。

■推薦校

長野 上田西、長野日大、松本国際

新潟 日本文理、中越、帝京長岡

富山 富山商、高岡第一、氷見、新湊

石川 小松大谷、日本航空石川、星稜

福井 敦賀気比、福井商

【東海】３校

東海地区は３校の出場枠。東海大会優勝の中京大中京（愛知）、準優勝の三重（三重）が有力も、選考順位が東海大会の成績と逆転するなど、毎年話題を呼ぶ選考が行われてきただけに、今回はどんな結末が待ち受けているのか、選考順位も含めて注視です。

■推薦校

静岡 聖隷クリストファー、掛川西、常葉大菊川

愛知 中京大中京、豊川、東邦

岐阜 大垣日大、中京、岐阜城北

三重 三重、津田学園、津商

近畿地区は６校

強豪校がひしめく近畿地区は、６校の出場枠。近畿大会でベスト４に進出した神戸国際大付（兵庫）、智弁学園（奈良）、大阪桐蔭（大阪）、滋賀学園（滋賀）は有力。残り２校をめぐっては、準々決勝の試合内容をどう評価するのか。

ともに接戦の末、１点差で敗れた近江（滋賀）、東洋大姫路（兵庫）が一歩リードか？

■推薦校

滋賀 近江、彦根東、滋賀学園

京都 龍谷大平安、乙訓

大阪 大阪桐蔭、近大付、金光大阪

兵庫 神戸国際大付属、市尼崎、東洋大姫路

奈良 智弁学園、天理、橿原学院

和歌山 近大新宮、市和歌山

中国地区・四国地区はそれぞれ２校

【中国】２校

中国地区も２校。３３年ぶりに秋の中国大会を制した伝統校の崇徳（広島）が最有力。残り１枠も準優勝の高川学園（山口）が有力。

■推薦校

鳥取 鳥取城北、米子松蔭、鳥取商

島根 島根中央、石見智翠館、立正大淞南

岡山 倉敷商、玉島商、関西

広島 崇徳、広島商

山口 下関国際、桜ケ丘、高川学園

【四国】２校

四国地区は中国地区同様２校。四国大会優勝の英明（香川）、準優勝の阿南光（徳島）が有力。いずれも準決勝で、明徳義塾（高知）、藤井（香川）の県大会１位校を下して決勝進出を果たしている実力校です。

■推薦校

香川 藤井、英明、尽誠学園、

徳島 阿南光、徳島商、海部

愛媛 松山聖陵、西条、新田

高知 明徳義塾、土佐、高知商

九州地区は５校

九州地区は５校。九州大会優勝の九州国際大付が見事に明治神宮大会を制覇して、神宮枠を獲得。出場枠が一つ増えて５となりました。九州大会ベスト４の九州国際大付（福岡）、長崎日大（長崎）、神村学園（鹿児島）、熊本工（熊本）の４校が有力も、５校目として九州大会では準々決勝で神村学園に敗れた昨年夏の全国高校野球選手権大会優勝校の沖縄尚学（沖縄）が選出されるのかが注目です。

■推薦校

福岡 九州国際大付、福岡大大濠

佐賀 唐津商、龍谷

長崎 長崎日大

熊本 熊本工、有明

大分 明豊、杵築

宮崎 小林西、宮崎学園

鹿児島 神村学園、出水中央

沖縄 沖縄尚学、日本ウェルネス

なお、１月３０日（金）に行われる選考委員会の模様は、「センバツＬＩＶＥ！」でインターネット生中継されます。本大会に選出された各校も「センバツＬＩＶＥ！」を通して、出場決定のうれしい知らせを受け取ることになっています。