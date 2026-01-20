【ひらがなクイズ】空欄に共通する2文字を埋めてみよう！ 何かを激しく奪い合う!?
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的な名詞から、知っているとかっこいい少し高度な表現までをミックスしました。頭をフル回転させて考えてみてください。
□□もう
しゃ□□
□□いじょ
そう□□せん
ヒント：何かを激しく奪い合うシーンを思い浮かべると……？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「だつ」を入れると、次のようになります。
・だつもう（脱毛）
・しゃだつ（洒脱）
・だついじょ（脱衣所）
・そうだつせん（争奪戦）
「脱毛」や「脱衣所」のように「ぬぐ・ぬける」という意味の漢字が使われる言葉が多い中、注目は「洒脱（しゃだつ）」です。これは「俗っぽさがなく、さっぱりとして洗練されている」様子を表すかっこいい言葉。一方で「争奪戦」のように勢いのある言葉にも同じ「だつ」が隠れているのが、日本語の面白いところですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
