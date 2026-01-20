身近な美容の悩みや、お風呂屋さんでおなじみの場所など。一見バラバラな4つの言葉を完成させる「ひらがな2文字」を当てるクイズです。あなたの語彙力と柔軟な発想力を駆使して、1分以内の正解を目指しましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常的な名詞から、知っているとかっこいい少し高度な表現までをミックスしました。頭をフル回転させて考えてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□もう
しゃ□□
□□いじょ
そう□□せん

ヒント：何かを激しく奪い合うシーンを思い浮かべると……？

正解：だつ

正解は「だつ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「だつ」を入れると、次のようになります。

・だつもう（脱毛）
・しゃだつ（洒脱）
・だついじょ（脱衣所）
・そうだつせん（争奪戦）

「脱毛」や「脱衣所」のように「ぬぐ・ぬける」という意味の漢字が使われる言葉が多い中、注目は「洒脱（しゃだつ）」です。これは「俗っぽさがなく、さっぱりとして洗練されている」様子を表すかっこいい言葉。一方で「争奪戦」のように勢いのある言葉にも同じ「だつ」が隠れているのが、日本語の面白いところですね。

(文:All About ニュース編集部)