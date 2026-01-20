秋田県らしさを感じる「秋田県のお土産」ランキング！ 2位「いぶりがっこのタルタルソース 燻」を抑えた1位は？【2026年調査】
昔からの大定番も、最近話題のニューフェイスも、その土地にはワクワクするようなおいしいお土産があります。今回は数ある商品の中から、「これぞ」と思えるような、こだわりたっぷりの逸品に注目。
All About ニュース編集部では、2026年1月9日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、秋田県らしさを感じる「秋田県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋田の郷土料理いぶりがっこをベースにした商品で、古き良き伝統と現代の食文化の掛け合わせが、まさにご当地感があるからです」（60代男性／愛知県）、「いぶりがっこは秋田名物だし、そのタルタルソースは美味しそうだから」（50代女性／埼玉県）、「カルディやアコメヤトーキョーで有名になったから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「秋田の伝統的な漬物で燻製の風味が特徴です。お酒のおつまみにも最適で独特の味わいを楽しめると思います」（60代男性／神奈川県）、「渋いですけどいぶりがっこですかね。安定のご飯のお供ではずれがないです」（40代女性／青森県）、「好みの問題もあるかもしれないが、いぶりがっこは普通の漬物と一線を画した美味しさで病みつきになる。お土産としては比較的長持ちするのも良い」（40代男性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：いぶりがっこのタルタルソース 燻（伊藤漬物本舗）／55票2位はテレビ番組でも絶賛されたことのある「いぶりがっこのタルタルソース 燻」です。秋田名物のいぶりがっこを刻んで入れたタルタルソースで、燻製卵のスモーキーな香りとポリポリとした食感が癖になります。野菜や揚げ物、パンにも合う万能さが人気です。
1位：いぶりがっこ（雄勝野きむらや）／95票1位に輝いたのは、秋田の食文化を代表する「いぶりがっこ」でした。大根を燻製し、乾燥させてから漬け込む伝統的な製法で、パリボリとした食感が特徴。かむほどに深いうまみと香ばしさが広がります。秋田らしさを存分に味わえる逸品として支持されました。
