千趣会の通販事業ベルメゾンは、中学受験に取り組む家庭の切実な悩みの解決に特化した「中学受験伴走シリーズ」から、第二弾となる「受験サポートB4ファイルラック」」を1月21日に発売する。

「中学受験伴走シリーズ」は、開発担当者が実際の受験サポート時に感じた「親の負担を少しでも軽くしたい」、「子どもが最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を作ってあげたい」という想いから生まれたシリーズ。

第一弾では、一昨年8月に「A3プリンターワゴン」を発売した。中学受験において、過去問題や塾のプリントの出力に不可欠なA3プリンターは、受験家庭の“三種の神器の一つ”といわれながらも、設置スペースの確保が難点だった。そこで、設置場所の悩みを解決するため、天板が耐荷重量30kgという頑丈な仕様の「A3プリンターが置けるプリンターワゴン」を発売したところ、当初の想定を上回る好調な売り上げを記録した。そしてこの好調を受け、シリーズ第二弾として今回の新商品を開発した。



「受験サポートB4ファイルラック」」

多くの親が直面するのが「膨大な量の塾の教材を管理しなければならないことが生む親子のストレス」。実際に、開発担当者が2人の子どもの教材管理に翻弄されたという経験から、整理整頓という勉強以前のハードルを取り除き、親子が目標に向かってストレスなく並走できる学習環境を提案するため、商品を開発した。

教材管理に関する実際の悩みとして、塾特有の「B4サイズ」のプリントファイルが一般的な家具には収まらない。親が教材をセッティングしようとしても、プリントやテキストの山から必要なものが見つからない。塾へ行く直前に子どもが「テキストがない」と大騒ぎしたり、持っていくのを忘れたりする。収納場所がなく机の上に雪崩れ込んだ教材が原因で、「机が汚いから勉強したくない」という言い訳の種になっていた。

また、昨今ではリビング学習も当たり前になってきていることから、家族の憩いの場であるリビングに馴染むナチュラルな色合いであることや、勉強中だけ手元に引き寄せられるコンパクト設計やキャスターを採用し、新商品「受験サポートB4ファイルラック」が完成した。



「受験サポートB4ファイルラック」では、塾教材に多いB4サイズのテキストやプリントを折らずに収納できる奥行きで、一般的な家具では防げなかった「はみ出し」や「平積み」による視認性の悪さを解消した。教材の表紙が見えるように立てて収納できるため、子どもが直感的に必要なものを取り出すことができ、「教材を探す」という無駄な時間と労力から解放される。家族の憩いの場であるリビングでの学習時にも雰囲気を壊さないナチュラルなデザインにこだわった。勉強する時だけ横に引き寄せ、終わればサッと片付けられるキャスター付きとなっている。

［小売価格］1万4990円（税込）

［発売日］1月21日（水）

ベルメゾン＝https://www.bellemaison.jp